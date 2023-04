Nu er der alligevel penge på vej til busordning - men lokalformand er ikke klar til at tage imod

Nu er der alligevel penge på vej

Historien om det 20.000 kroner store hul i økonomien har dog efterfølgende rørt en række privatpersoner og erhvervsfolk i en sådan grad, at Ældre Sagen Tinglev har fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil være med til at dække beløbet, således at ordningen, der har eksisteret i 22 år, også kan tælle til 23 år på vejene.

- Det viser jo, at der er mennesker derude, som har et blødt hjerte for de sårbare og de ældre, der ikke har de samme muligheder som så mange andre. Så det er fantastisk, siger Johannes Christensen, der er lokalformand i Ældre Sagen Tinglev.

Den 11. april har Ældre Sagen Tinglev et bestyrelsesmøde, hvor busordningen også er på dagsordenen. Dog ikke helt som planlagt.