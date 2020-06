Nu er grænsen åben til Tyskland

Selv om Slesvig-Holsten først afskaffer sin grænsekontrol natten mellem mandag den 15. og tirsdag den 16. juni, så er grænsen reelt åben fredag eftermiddag. En dansker, som ankommer til grænsen fra fredag eftermiddag vil ikke blive afvist.

Det siger talsmanden for Bundespolizei i Slesvig-Holsten, Torsten Tamm, fredag eftermiddag til TV SYD.

- Der er ikke længere belæg for at afvise indrejsende med henvisning til fare for covid-19-smitte, og derfor vil en dansker fra fredag eftermiddag ikke blive afvist, hvis han ønsker at køre ind i Slesvig-Holsten, siger Torsten Tamm.

Han bekræfter, at Slesvig-Holstens officielle grænseåbning først er natten mellem mandag og tirsdag, men som sagt, en dansker vil fra fredag eftermiddag ikke blive afvist. Med andre ord: Grænsen er nu åben. God tur.

Danmark fastholder

Det danske udenrigsministerium har dog ikke ændret sin rejsevejledning. Det vil sige, at danskere fortsat opfordres til at gå i fjorten dages karantæne, hvis de rejser uden for Danmarks grænser. Denne vejledning opretholdes indtil natten mellen den 14. og 15. juni. Det oplyser pressechef i Udenrigsministeriet, Oliver Rothe Skov, fredag eftermiddag til TV SYD.