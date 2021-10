Nu forsvinder corona-kontrollen ved grænseovergangene

Politiets indrejsekontrol ved grænseovergangene i forbindelse med coronapandemien forsvinder fra i dag mandag. Frem til i dag har bl.a. turister uden for EU skullet have et anerkendelsesværdigt formål for at kunne rejse ind i landet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Men fra i dag vender grænsekontrollen tilbage til kontrollerne som før coronakrisen. Den midlertidige grænsekontrol blev oprindeligt indført som konsekvens af det store flygtningepres i 2015. Siden er kontrollen justeret flere gange bl.a. på grund af terrortruslen i Europa og senest coronasmittefaren.

Fortsat stikprøvekontroller ved grænsen

Der vil fra mandag fortsat være stikprøvevis grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse af hensyn til Danmarks sikkerhed.

Derfor vil politiet fortsat være tilstede døgnet rundt ved grænseovergangene i Frøslev, Kruså og Padborg, ligesom der ved de øvrige grænseovergange og i togene vil være stikprøvevis kontrol som hidtil.

Ved kontrollerne vil politiet fokusere på, om de generelle indrejsebetingelser bliver overholdt.

- Som borger vil man fra på mandag eksempelvis ikke længere skulle medbringe dokumentation for vaccination eller test, når man vil krydse grænsen. Men vi tjekker selvfølgelig fortsat, om de generelle regler for indrejse overholdes, ligesom vi forsat vil have fokus på at forebygge og bekæmpe kriminalitet hen over landegrænsen, siger politiinspektør Brian Fussing, leder af UKA Vest i pressemeddelelsen.