Nu indføres stikprøvekontrol af fjerkræ-transporter

I november er der konstateret 33 udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i fjerkræbesætninger i en række europæiske lande. Det gælder bl.a. Nederlandene, Tyskland, Sverige og Danmark.

Ifølge Fødevarestyrelsen betyder udviklingen, at risikoen for smitte med fugleinfluenza fra udenlandsk fjerkræ er steget. Derfor har styrelsen ændret trusselsniveauet for samhandel med fjerkræ fra 'meget lav' til 'lav'.

For at mindske risikoen for smittespredning fra beskidte fjerkrækøretøjer vil Fødevarestyrelsen nu lave stikprøvekontrol med rengøring og desinfektion af de køretøjer, som transporterer fjerkræ.

- Fugleinfluenzaen spreder sig desværre i Europa, og det er bekymrende. Derfor er det ekstra vigtigt, at alle, der arbejder med fjerkræ, gør alt, hvad de kan, for at stoppe smittespredningen. Det er transportørernes ansvar at sikre sig, at køretøjer, der transporterer dyrene er rengjorte og desinficeret, inden de læsser dyrene, siger chefen for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, Birgit Hendriksen, i en pressemeddelelse.