Nu kan borgere booke tid hos borgmesteren

Book en tid.

Sådan lyder det nu fra Aabenraa Kommune.

Nu kan borgerne i kommunen nemlig booke en tid for at møde den nye borgmester, Jan Riber Jakobsen.

- Jeg havde, inden jeg blev borgmester, et ønske om, at man skulle indføre træffetider, så man kunne være sikker på at mødes med borgmesteren, siger borgmesteren.

Fra torsdag den 17. februar indføres der træffetider på borgmesterkontoret på Rådhuset på Skelbækvej. Her kan borgere, foreninger og andre interesserede efter aftale mødes med borgmesteren.

- Jeg tror, at man kan få nogle ting frem på møderne, som man ikke normalt ville. Der kan komme nogle spørgsmål ind, som vi ikke lige fanger i dagligdagen, siger Jan Riber Jakobsen.

Minoritetsgrupper og intelligente børn

Til TV SYD fortæller Jan Riber Jakobsen, at møderne eksempelvis kan omhandle en minoritetsgruppe, som samfundet ikke har samlet op eller forældre, som har et barn, der er exceptionel intelligent, som måske ikke kan rumme, at sidde i den normale folkeskole.



- Det kan være, at borgerne kommer og spørger "Kan vi gøre det på en anden måde?", og så vil jeg som borgmester selvfølgelig lytte, siger han.

Kommunen oplyser, at der som udgangspunkt afsættes et kvarter til hvert møde, og skulle man være interesseret kan man booke en tid hos borgmestersekretæren på telefon 73 76 73 35 eller på jgru@aabenraa.dk.

- Jeg synes, at man bør være imødekommende overfor den dialog med borgerne. Jeg synes faktisk, at jeg som borgmester skylder at åbne dørene overfor borgerne, siger han.