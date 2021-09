Nu kan du se med, når dine afdøde kære skal brændes

I Aabenraa indvies nemlig i dag fredag et nyt krematorium, hvor pårørende i et indrettet pårørende-rum giver familier mulighed for at overvære, at kisten kommer i krematorieovnen:

- Tanken bag vores pårørende-rum er at give de nærmeste pårørende mulighed for at følge afdøde hele vejen på rejsen til et sidste farvel. Vi vil gerne skabe en parallel til den direkte afslutning, man oplever ved begravelsen, hvor man sænker kisten i jorden, siger Morten Hansen, der er administrationschef i Aabenraa Sogn, der står for krematoriet.