Det betyder også, at du har muligheden for at være med til at beslutte, hvad ungerne skal hedde.

De tre navnekombinationer, der kan stemmes om, er Sussi & Leo, Hans & Grethe og Holger & Clara.

Du stemmer ved at sende en sms til 1245 med enten STORK 1 (Sussi & Leo), STORK 2 (Hans & Grethe) eller STORK 3 (Holger & Clara) alt efter, hvem der er din favorit.

Afstemningen slutter onsdag den 12. juli klokken 23.59.



Du kan læse mere om inspirationen til navnene nedenfor.