Nu kan firma genoptage arbejdet i grusgraven i Nørre Hostrup

Råstofvirksomheden Kudsk & Dahl kan derfor fra dags dato igen trække i arbejdstøjet. Inden lukningen producerede de mere end 700.000 tons tilslagsmateriale som sand, sten og grus om året.

- Vi er alle lettede over denne afgørelse, der sætter et foreløbigt punktum i et meget hårdt og ulykkeligt forløb for vores medarbejdere og virksomhed, fortæller firmaets direktør, Casper Matthiasen, i en pressemeddelelse.