Nu skal ambulancerne være grønne

Regeringen og regionerne har indgået en aftale, der skal sætte skub i den grønne omstilling på transportområdet.

Aftalen indeholder bl.a. planer om klimavenlige busser, test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer samt udskiftning af benzin- og dieselbiler - og vil i TV SYDS område omfatte både Region Midtjyllands og Region Syddanmarks køretøjer

Aftalen betyder, at, at der i Region Syddanmark igangsættes et test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer i Ambulance Syd, der allerede har taget hul på den grønne omstilling med bl.a. redderbiler, der kører på el.