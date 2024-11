Nu udkommer Guds ord i et nyt lydunivers - hendes farmor satte skub i ideen

Snart går sønderjysk iværksætter i luften med en ny gudstjeneste-podcast, der skal gøre det muligt at være kirkegænger på farten eller hjemme fra sin stue.

Når Ingrid Geerthsen Jørgensen er til søndagsgudstjeneste i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa, tager hendes barnebarn Karina Jensen af og til med. Det er hyggeligt, og så får de noget kvalitetstid sammen.

Det kræver internetadgang, og det kræver en højtaler Karina Jensen, podcastproducer

Det var også i den forbindelse, at en ny idé tog fart hos barnebarnet. - En gang imellem inviterer vi jo til fødselsdage eller andre ting om søndagen. Og farmor møder selvfølgelig op. Men det er altid med et lille forbehold, for så kan hun jo ikke komme i kirke. Og hun elsker sin gudstjeneste, fortæller Karina Jensen, der er podcastproducer og projektleder. Bringer ordet ud Derfor opstod ideen om at lave digitale gudstjenester, som kan bringe præstens ord ud til kirkegængerne gennem hørebøffer eller højtalere.

Det er blevet til lyduniverset "podcastgudstjeneste", som har premiere den 1. december. Samme dag som det nye kirkeår begynder. - Det kræver internetadgang, og det kræver en højtaler. Det er de to ting, der skal til for, at man kan være kirkegænger digitalt, siger Karina Jensen.

Lyduniverset "podcastgudstjeneste" Første afsnit af lyduniverset "Podcastgudstjeneste" udkommer den 1. december.

Herefter vil en ny digital gudstjeneste udkomme hver søndag i resten af kirkeåret på hjemmesiden podcastgudstjeneste.dk.

Det er også muligt at tilmelde sig en e-mailtjeneste, så podcastgudstjenesterne bliver sendt direkte til ens indbakke.

Hvert afsnit indeholder 30 minutters lyd.

Man vil i hvert afsnit blive budt velkommen. Herefter følger liturgien og det kirkelige indhold, der passer til den pågældende søndag.

Undervejs synges der desuden fire salmer. Kilde: podcastgudstjeneste.dk

Sammen med præsten Lone Lundsgaard, der ligesom Karina Jensen stammer fra Haderslev-egnen, er det lykkedes at få aftaler i stand med 62 præster fra alle afkroge af kongeriget. En præst for hver søndag i det kommende kirkeår. Nye målgrupper Sognepræsten i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa kan sagtens se potentialet. Han hedder Thomas Nedergaard og er selv en del af podcasten.

- Det er simpelthen så godt, at vi forsøger at få ordet, som vi taler herinde i kirken ud til folk udenfor, siger sognepræsten. Han mener, at gudstjenesterne på lyd har potentiale til at ramme nye målgrupper. - Det her format, tror jeg passer lige præcis til dem, som gerne vil have lidt mere af det traditionelle, men har lidt svært ved at komme hen i kirken, siger Thomas Nedergaard.

Ifølge sognepræsten kan det for eksempel være ældre eller handicappede personer. Men det kan også være mennesker, som af den ene eller anden grund, oplever en kulturel barriere i forhold til at skulle træde ind i kirkerummet, siger han. Derfor frygter han heller ikke, at der vil komme færre mennesker i kirken. - Nu får de en del af det, som jeg gerne vil formidle, men på en præmis, som giver mening for dem, lyder det fra præsten. Godt med kombinationen Men hvad siger farmor Ingrid Geerthsen Jørgensen til det her med at være digital kirkegænger? Vil hun selv bruge podcastgudstjenesterne?