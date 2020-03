Nu vanker der store bøder for at sove i lastbilen

Fra i dag 10-dobles bøden for at tilbringe et ugehvil ulovligt i lastbilen. De nye bødetakster lyder på 10.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner til vognmanden.

Formålet er at sikre - især udenlandske - langturschauffører bedre forhold og dermed også stille danske og udenlandske transportvirksomheder mere lige.

De store bøder skal være med til at sætte en stopper for såkaldt lastbilcamping, hvor hovedsageligt udenlandske lastbilchauffører overnatter ulovligt i lastbilerne.

Det praktiseres en række steder langs især motorvejene i Syd- og Sønderjylland

EU-regler betyder, at chauffører hver uge skal holde et ugehvil med fri i 45 timer i træk uden for lastbilen. Det er dog fortsat lovligt at sove og bo i lastbilen i den øvrige tid.

I forvejen er det ulovligt at lade lastbiler holde mere end 25 timer på p-pladserne langs de danske motorveje. Foto: Ernst Møller, TV SYD

- Det her vil sammen med gennemførelsen af EUs vejpakke få stor betydning for de danske transportvirksomheders konkurrencedygtighed og samtidig skabe mere værdige forhold for de chauffører, der hidtil har været henvist til leve i deres lastbiler i ugevis, siger transportordfører Niels Flemming Hansen, (Kons.),til TV SYD.

Niels Flemming Hansen stemte dog imod 10-doblingen af bødetaksterne, da forslaget blev vedtaget i Folketinget.

- Jeg synes, at en tre- eller femdobling havde været mere rimelig - men princippet er jeg enig i og tror på virker, siger Niels Flemming Hansen.