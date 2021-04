Nu venter vi på storkeunger: Der kommer ikke flere æg i Smedager

10. maj er skæringsdato for nye pardannelser

Ifølge Jess Frederiksen begynder vi at nærme os deadline for, hvornår storkene kan nå at finde sammen i par og få unger på vingerne inden efteråret.

- Vi siger, 'vinduet' lukker for pardannelse 10. maj. Hvis det sker senere, begynder sandsynligheden for levedygtige unger på vingerne at være meget lille.