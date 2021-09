Ny minister kommer til byen

En af dem, som Jesper Petersen skal møde er rektoren på UC Syd, Alexander von Oettingen. Han vil gerne tale med ministeren om antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen:



- Der er stadig for få, der søger ind på uddannelsen, og der bliver ikke uddannet nok, fortæller han i en pressemeddelelse.

En af udfordringer som professionshøjskolerne arbejder med er ifølge rektoren faldende ungdomsårgange og at flere søger mod de større byer.



- Vi er også glade og stolte over, at Jesper Petersen som en af sine første handlinger som minister vælger at besøge en af vores campusser. Vi ser frem til at drøfte vores udfordringer med ministeren, for det er nødvendigt at vi fortsat kan levere velfærdsdimittender til vores aftagere i Syd- og Sønderjylland og bidrage til balancen i Danmark, fortæller Alexander von Oettingen.