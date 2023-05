Nyt forløb hjælper borgere som Karoline med tvangsoverspisninger

Tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED), er en ny spiseforstyrrelsesdiagnose, der blev anerkendt i Danmark 1. januar 2022.

BED, kaldet tvangsoverspisning, er en spiseforstyrrelse. Grundlæggende handler BED om at spise på følelser, og ofte opleves overspisning som et frirum fra tristhed, ensomhed, stress eller angst. For at opfylde kriterierne for BED skal du have gentagne episoder med overspisning, hvor du inden for et kort tidsrum (f.eks. to timer) spiser væsentligt mere, end hvad der anses som normalt.

Samtidig skal du opleve kontroltab - det vil sige, at du ikke kan kontrollere, hvor meget du spiser og at du ikke formår at stoppe, når du føler dig mæt. Alvorsgraden sættes efter hyppigheden af overspisninger.

Kilde: Region Syddanmark