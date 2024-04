Nyt program følger fire ensomme børn på julemærkehjem

I programmerne fortæller fire børn i alderen 12 til 14 år, at de er blevet mobbet og holdt udenfor igennem hele deres skoletid.



Programmerne sætter fokus på, at det ikke længere kun er overvægtige børn, der kan have gavn af et ophold på et julemærkehjem. Det er for alle børn, som oplever mistrivsel og har brug for hjælp til at finde troen på sig selv.

Vi møder blandt andet 12-årige Rikke Nielsen, som både har været udsat for mobning og fysisk vold fra sine skolekammerater op gennem folkeskolen.

Se Rikke og de andre børn i programserien Julemærkehjemmet Fjordmark på TV SYD PLAY.