Nyt tiltag skal hjælpe børn fra julemærkehjem tilbage til hverdagen

Børnene rejser væk fra julemærkehjemmets trygge rammer og tilbage til den gamle hverdag og det, der var svært. For at hjælpe børnene på vej, kører Julemærkehjemmet Fjordmark lige nu et projekt med såkaldte opfølgningskoordinatorer.

De skal være med til at forberede både børnene på julemærkehjemmet på, hvad der venter dem hjemme, men også skolen og vennerne derhjemme på børnenes forandring.

- Det er jo ofte skolen, der er en del af den store udfordring for de børn, der kommer til os. Så vi prøver at få et samarbejde med skolen, så de er klar til at se det nye i barnet, som kommer hjem. Så de ikke bare har de samme forventninger, siger Jesper Lildholdt, der er forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark.

24-årige Louis Poulsen skiftede skole, da han for 13 år siden kom hjem fra et ophold på Fjordmark. Det gjorde alverden for ham. Læs hans historie her: