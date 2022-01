Nyt udvalg styrker dansk-tysk samarbejde i Region Syddanmark

Adgang til arbejdskraft

Formålet med udvalget er, at få mere gang i det dansk-tyske samarbejde i grænselandet og styrke det eksisterende.

- For mig er det især vigtigt, at vi får styrket mulighederne for adgang til arbejdskraft, for det er en udfordring i hele grænseområdet, og det er et af de områder, som det nye udvalg kommer til at beskæftige sig med, siger Jens Wistoft i pressemeddelelsen.



Samarbejde om grøn omstilling

Desuden ønsker den nyvalgte formand, at der også kommer gang i den grønne omstilling i grænselandet.

- Det er en meget vigtig opgave, vi har med grøn omstilling i grænselandet, og her vil jeg arbejde for, at vi samarbejder over alle grænser – lige fra kommune- og regions- til landegrænser. Det er min erfaring fra mange års arbejde i kommunalpolitik, at det skal til, for at vi virkelig kan flytte noget, siger Jens Wistoft.

Udvalgets medlemmer består ud over Jens Wistoft af Stephanie Lose (V), Michael Nielsen (K) og Kim Johansen (S)

Udvalget vil afholde tre til fire møder om året og afrapportere en gang årligt over for regionsrådet.