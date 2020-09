Ole overlevede et øjebliks uopmærksomhed med 125 km/t: - Jeg er så usandsynlig heldig

Et eller to sekunders uopmærksomhed – eller hvad der føles som to blink.

Mere skulle der ikke til, før Ole Meldgaard nær havde mistet livet i en bilulykke for knap et år siden.

- Det er så usandsynlig heldigt, at der ikke skete noget med mig, og allervigtigst at der ikke skete noget med nogen andre, fortæller Ole Meldgaard.

Billederne taler da også for sig selv. Det meste af bilen er smadret til ukendelighed, og bliver aldrig nogensinde til et en velfungerende bil igen.

Her knap et år efter ulykken står billederne og erindringerne stadigvæk lysende klart for Ole Meldgaard. Det er tydeligt, når han fortæller, hvad der skete den dag i oktober, hvor han kom kørende på E45 på vej hjem fra arbejde. Lyde, detaljer og tanker bliver til en fortælling om to sekunders opmærksomhed, der kunne have kostet ham livet.

- Jeg er på vej hjem til Rødekro efter en kontordag i Kolding. Det var en mandag, og som altid var der tung trafik på motorvejen. Der var lastbiler både foran og bagved, og jeg mente, at jeg havde styr på dem, der var omkring 200 meter foran mig, fortæller Ole Meldgaard og fortsætter:

- Da jeg er ved at nærme mig Aabenraa, ser jeg den nye afkørsel. Jeg kigger ud af forruden og tænker på, hvem der mon bruger afkørslen, der var åbnet nogle måneder før det. Da jeg så kigger ud af forruden igen, så er den lastbil, der før var 150 meter foran mig, pludselig kun 20 meter foran mig, - og den holder stille.

På det tidspunkt kommer jeg med 125 km/t, og jeg rammer lastbilen direkte op bagi. Jeg når kun lige at kigge ud og tænke: ”Fuck, det her, det når jeg ikke”, og så river jeg ellers rattet til højre i samme øjeblik, som jeg rammer ham. Ole Meldgaard, salgschef, Fredericia

- På det tidspunkt kommer jeg med 125 km/t, og jeg rammer lastbilen direkte op bagi. Jeg når kun lige at kigge ud og tænke: ”Fuck, det her, det når jeg ikke”, og så river jeg ellers rattet til højre i samme øjeblik, som jeg rammer ham.

- Alt glasset splintres. Soltaget og sideruderne går i en milliard stykker. Jeg tænker, at jeg bliver nødt til at lukke munden, og så bliver jeg ellers kastet rundt.

- Jeg mærker glasskårene og hører en øredøvende larm af metal og knust glas. Det larmede så afsindig meget, husker Ole Meldgaard.

Kør bil, når du kører bil

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. Og for netop at få flere til at holde øjnene rettet mod vejen og ud af forruden sætter landets 12 politikredse hele ugen fokus på uopmærksomhed i trafikken med kontroller og kampagnen Kør bil, når du kører bil. En kampagne som Rådet for Sikker Trafik står bag.

Ole Meldgaard håber, at han hans historie kan være med til at sætte ord og billeder på konsekvenserne af et par sekunders uopmærksomhed,

- Kampagnen er ubeskrivelig vigtig. Det kan jeg slet ikke sige med ord. Der sker alt for mange uheld på grund af uopmærksomhed, så det kan bare ikke siges nok. Jeg er jo kun glad for, hvis min uagtsomhed kan være med til at påvirke andre til at køre fornuftigt.

Fakta: Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken (kilde: Vejdirektoratet).

Hvis du kører 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken. Kilde: Politiet.dk

Forslået og en hjernerystelse

Da Ole Meldgaard igen åbner øjnene, er det meste af passagersiden af bilen væk, og taget er revet af. Han mærker hurtigt efter, om han kan bevæge arme og ben – det kan han. Han får derefter mast sig ud af døren. Godt forslået og med en kraftig hjernerystelse. På mirakuløs vis går Ole Meldgaard fra ulykken med livet i behold.

- Hjernerystelsen døjer jeg desværre stadigvæk lidt med, men ellers er jeg okay. Heldigvis, siger han.

Kig nu ud af den forrude. Der er ikke nogen beskeder, nogen sms’er, mails eller papirer, der er mere vigtige end den, der kører foran. Så hold nu ind, hvis der er noget. Det er torskedumt det andet. Jeg har mærket, hvor dumt det er, og jeg gør det ikke igen. Ole Meldgaard, salgschef, Fredericia

I dag har Ole Meldgaard skiftet bilen ud med en magen til. Han er ikke overtroisk, siger han, men han mener alligevel, at bilen og sikkerhedsudstyret har været med til at redde hans liv. Når han nu bevæger sig ud i trafikken, så er han mere opmærksom og holder væsentlig mere afstand – og så har en opfordring til sine medtrafikanter.

- Kig nu ud af den forrude. Der er ikke ingen beskeder, sms’er, mails eller papirer, der er mere vigtige end den, der kører foran. Så hold nu ind, hvis der er noget. Alt andet er torskedumt. Jeg har mærket, hvor dumt det er, og jeg gør det ikke igen, siger han.