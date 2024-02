Om lidt er cannabis lovligt i Tyskland – men vil det øge forbruget i det danske grænseland?

Slik, sodavand og øl er nogle af de varer, som danskerne ynder at køre over grænsen for at handle i det tyske naboland.

Fra 1. april frygter sundhedschefen i Aabenraa Kommune dog, at de unge også vil tage turen over grænsen for at købe cannabis.

I dag blev det nemlig vedtaget, at voksne over 18 år fra den 1. april må besidde op til 25 gram cannabis i det offentlige rum og have tre levende planter i eget hjem, hvor man også må opbevare 50 gram cannabis.

- Jeg er bekymret for, at flere vil kaste sig ud i at ryge og prøve cannabis. Sundhedsadfærden påvirkes af tilgængeligheden, så når noget bliver mere tilgængeligt, vil flere også bruge det, frygter sundhedschef Michael Metzsch fra Aabenraa Kommune.

Ingen bekymring i Tønder

Anderledes ser det ud lidt vestpå. Her giver den fri cannabis ikke rynker i panden på fagchefen for Sundhed, Kultur og Frivillighed i Tønder Kommune, Kia Fog Kristensen.

- Det bekymrer os ikke specielt. Jeg har talt med vores misbrugscenter, og cannabis er i forvejen så tilgængeligt. Man kan bare sende en sms, så bliver det leveret rundt om hjørnet, så den nye lov vil ikke gøre den store forskel, siger hun.

Kommunen er dog opmærksom på den nye lov.

- Vi holder øje med det, siger hun.

Sønderborg er opmærksom

I Sønderborg Kommune vil sundhedschef Michael Skriver ikke kalde sig bekymret, men dog meget opmærksom på den nye cannabis-hverdag syd for grænsen.

- Det kalder på en opmærksomhed. Cannabis er allerede tilgængeligt, men det bliver jo mere tilgængeligt syd for grænsen. Det er et markant skridt at tage i Tyskland ikke mindst at give folk muligheden for at dyrke det, siger han.

Han synes, at signalværdien i at legalisere det er problematisk.

- Det at legalisere cannabis betyder, at det er okay at bruge det. Det er et problem, for det kan jo føre til et misbrug. Man er med til at sænke nogle parader for de unge, siger han.