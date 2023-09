Omfattende vejarbejde på motorvej begynder i weekenden

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det foregår på spor 1 på motorvejsstrækningen E45 og betyder, at sporet vil være helt lukket for trafik frem til fredag den 29. september klokken 6 om morgenen.

Dels udfører de tyske vejmyndigheder et større asfaltarbejde på en fire kilometer lang strækning helt op til grænsen. Dels udfører Vejdirektoratet asfaltarbejde fra grænsen og en kilometer nordpå.



Politiet opfordrer borgere til at krydse grænsen på en af de mindre grænseovergange, der ligger vest for Frøslev, da de forventer meget kø. Her er grænseovergange i Vilmkær, Sofiedal, Bøgelhus og Pebersmark.