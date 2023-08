Det betyder, at storkesæson 2023 snart er slut. Både unger og voksne forbereder sig lige nu på en lang flyvetur til enten Sydeuropa eller til Afrika.



Vintertrækket er begyndt for storkeungerne Clara og Holger. De fløj fra Smedager for sidste gang onsdag den 15. august. Holgers GPS viser den 22. august, at den er i Nordtyskland - ved Itzehoe - sammen med storkeungen Elvis fra Rens. Søster Clara kan muligvis være med dem, men da den ikke bærer en GPS, ved vi det ikke.