Opdatering: Det var et gæstepar, som lørdag parrede sig i reden i Smedager

Opdatering: - Det er ikke en ny hun, der lørdag ankom til storkereden i Smedager og klokken 15 08 parrede sig med redens beboer gennem den sidste måneds tid, hanstorken Clyde. Det fastslår storkeekspert Mogens Lange fra storkene.dk lørdag eftermiddag overfor TV SYD.

- Det kan jeg sige med fuldstændig sikkerhed, for vi har aflæst ringen på dens ben, siger han.

- Men hvem var det så?

- Det var storkeparret fra landsbyen Uge ved Tinglev, som var på besøg i Smedagerreden. Jeg ved det, for jeg ringede til Jep Jepsen i Uge, og han fortalte mig, at parret ikke var hjemme, og det var ikke Clyde, som gennem den seneste måneds tid har boet i Smedagerreden, som klokken 15 08 parrede sig. Det var parret fra Uge, siger Mogens Lange.

Storkeparret i Uge bor i en rede, som står på landmand Jep Jepsens ejendom.



På udflugt efter en mage



Mogens Lange fortæller, at det er meget normalt, at en stork som Clyde, der efterhånden har ventet en måned på, at en mage slår sig ned reden, tager på længere udflugter for at møde en mage.

Og det var mens Clyde lørdag var afsted, at parret fra Uge slog sig ned.



- De er formentligt hjemme i Uge igen, når disse linjer læses, siger Mogens Lange.

Han understreger, at det ligger helt fast, at ringnummeret er fra hunstorken i Uge, og hanstorken på parringsbillederne er ikke Clyde.



- Den har ikke hans røde farve på næb og ben, siger storkeeksperten.



Så lørdag er situationen altså den, at Clyde fortsat venter på en mage i Smedager.



- Den bliver efterhånden lidt utålmodig, siger Mogens Lange.



Og parret i Uge er med æg. Efter en udflugt til Smedager. Slut på opdatering.