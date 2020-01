Operation flytning er gået i gang på sygehuset

Med et velrettet snoreklip rullede 66-årige Finn Brandt Søndergaard fra Vojens i dag ind på stue 238 i det nybyggede sengeafsnit på Sygehus Sønderjylland.

Torsdag aften fik Sygehus Sønderjylland endelig godkendt byggeriet. Det betyder, at den helt store flytning nu går i gang.

Fremover kan patienterne glæde sig over enestue til alle og et personale, der er helt klar, efter de gennem flere måneder har trænet i nye arbejdsgange.

- Det er mere patientnært og vi får mulighed for, at yde den sygepleje vi gerne vil ude ved patienterne, siger afdelingssygeplejerske Karen Frandsen til TV SYD.

Også administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau ser frem til de nye rammer.

- Jeg er glad og stolt over, at vi nu kan flytte den første afdeling over i det nye byggeri. Jeg ved, der er mange medarbejdere og patienter, der har set frem til det, fortæller han.

Allerede i næste uge flytter de næste afdelinger ind i det nye byggeri.

Samtidig bliver der flyttet afdelinger mellem Aabenraa og Sønderborg.

Når alle flytninger er afsluttet, er alle akutte funktioner samlet i Aabenraa.