Overnatningsmulighed for hjemløse genopstår i den kolde tid

Udsigten til at overnatte på gaden er en reel risiko for samfundets mest udsatte borgere, og derfor åbner Blå Kors' værested, Den Blå Oase, igen i år for Sønderjyllands eneste vinterherberg i Aabenraa.

- Det er på ingen måde sjovt at skulle overnatte på gaden, og vi ved, at der er nogle, som har ventet på, vi skulle åbne. Behovet er der, og derfor vil vi gerne sikre, at det er muligt at få en seng, rent tøj og lidt mad i en kold tid, siger Robert Refslund Nørgaard, leder i Den Blå Oase.

Vinterherberget er et tilbud, som man ikke kan blive visiteret til. Det vil med andre ord sige, at man ikke kan skrive sig op på forhånd og dermed reservere en seng. Man er nødt til at møde op for at se, om man kan få fat på én af de otte senge på stedet.

I tilbyder otte pladser, hvilket jo kan virke af få. Hvordan ved I, at det er en tilstrækkelig mængde?

- Det ved vi blandt andet, fordi hjemløshed i landdistrikterne ikke er så stort et problem som i storbyerne, og det betyder, at vi ikke behøver at kunne tilbyde lige så mange pladser, som man skal i for eksempel København, Aarhus og Odense. Vi gør også meget ud af at få folk hurtigt videre ved at hjælpe dem deres problemer, og det lykkes vi som oftest med, hvorfor det åbner nogle pladser til andre, siger Robert Refslund Nørgaard.

Vinterherberget, som ligger på Sønderport 49 i Aabenraa, åbner den 3. januar klokken 20 og lukker den 3. marts.