P-hus lukker atter om natten efter uro

Parkeringshuset Skrænten på Madevej i Aabenraa er nu kun åben om natten på tredje dæk, mens det nederste og mellemste dæk i parkeringshuset Skrænten er lukket alle dage mellem klokken 20 og 06. mellem klokken 20 og 06.



Det sker på grund af vedvarende bilstøj og høj musik, som er til gene for beboerne i området.

- Vi har tidligere indført en midlertidig lukning af de to dæk i parkeringshuset, men den bliver nu gjort permanent. Beboerne i området bliver fortsat generet af bilstøj og musik, hvorfor vi nu lukker for det nederste og mellemste dæk i aften- og nattetimerne, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, (DF).

Aabenraa Kommune har over en årrække har forsøgt med forskellige tiltag for at få dæmpet støjen i området, men uden at det har haft den ønskede effekt.