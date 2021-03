På 167 kilometer samlede Stig Tøfting 773.741 kroner ind til alvorligt syge og kræftramte børn

Stig Tøfting satte mandag fra sit hjem i Aarhus kurs mod grænsen ved Kruså efter et tabt væddemål.

Undervejs på sin vandretur har den tidligere fodboldspiller og fodboldekspert samlet penge ind til Børnecancerfonden og Kids Aid.

Lørdag nåede han grænsen ved Kruså og kom dermed i mål. På turen lykkedes det ham at samle 773.741 kroner ind til alvorligt syge og kræftramte børn.

- Det er med stor stolthed, at vi kan overlevere denne check til Børnecancerfonden og KidsAid og sige tak, fordi vi måtte slide vores fødder op på det her, siger Stig Tøfting, mens han giver checken til Marianne Benzon Nielsen, der er direktør for Børnecancerfonden og Henrik Lundorff, der er sekretariatschef hos KidsAid.

Selskab af syge børn undervejs

På seks etaper har Stig Tøfting lørdag nedlagt 167 kilometer. Undervejs på sin tur har han fået selskab af alvorligt syge børn, der er gået med ham et stykke af vejen.

Torsdag fik han blandt andet selskab af 5-årige Johan fra Egtved, der er uhelbredelig syg på grund af en tumor, der sidder i venstre side af ansigtet fra hagen og op til hjernen.

De 167 kilometer har sat sine spor på fodboldeksperten, der kom i mål iført en godt udtrådt løbesko på venstre fod, mens den højre havde en Birkenstock-sandal på.

- Det har været alle skavankerne og ømhederne værd. Og den opbakning, der har været fra så mange mennesker over det danske land har været helt imponerende, og derfor står vi også med et imponerende stort beløb i dag, siger Stig Tøfting.

Et imponerende beløb, der falder i god jord hos Børnecancerfonden.

- Jeg synes det er fuldstændig fantastisk. Når man er en selvstændig fond, som os, så har man brug for støtte udefra, hvis man skal kunne hjælpe familierne. Og det synes jeg, at Stig er et virkelig godt eksempel på, siger Marianne Benzon Nielsen, der er direktør for Børnecancerfonden.