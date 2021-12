På få uger er det blevet til 549 politisager i en enkelt by

Flest overtrædelser af færdselsloven

Politiet har behandlet 208 sager om overtrædelser af færdselsloven. Heraf er langt de fleste hastighedssager, og der er udskrevet 90 fartbøder. De fleste har kørt mellem 66 og 80 km/t på veje, hvor grænsen er 50.

- Men vi har også oplevet flere tilfælde, hvor der er blevet kørt mere end 81 km/t i byen og det betyder en betinget frakendelse af kørekortet. En del har været over 90 km/t, fortæller operativ leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi politikommissær Mads Bruhn Lund.

En stor del af sagerne bunder i, at køretøjet er blevet modificerede for at få et smartere udtryk i bilejernes øjne. 23 af sagerne handlede om fejl ved lygter.

- For eksempel kan baglygterne være blevet tonede og det betyder, at andre trafikanter har vanskeligt ved at skelne mellem bilens baglygter og bremselyset. Det kan give farlige situationer i trafikken, siger Mads Bruhn Lund.