Påvirkede bilister krydser hver dag den dansk-tyske grænse

I gennemsnit krydser mindst én påvirket person om dagen grænsen for at køre ind i Danmark. Med for meget alkohol eller narko i blodet har 379 personer i år forsøgt at komme forbi grænsekontrollen – det er en ny rekord.

Det er Flensborg Avis, som har fået Syd- og Sønderjyllands Politi til at indsamle tal for effekten af den midlertidige grænsekontrol.

De 379 sager om påvirkede personer, skal ses i lyset af, at der i Sønderjylland er sket et fald i antallet af spritbilister på vejene. Det tal er 600 om året.