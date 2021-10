Padborg Transportcenter er blevet et vigtigt knudepunkt - men et alvorligt problem truer centret

- Det vigtigste er, at der kommer erhvervselever til Padborg, for de finder først stillingen og skal så derefter gå på skole. Der er unge, som søger, men der er ikke mange at vælge imellem, og vi ser, at årgangene bliver mindre og mindre. Vi rekrutterer snævert og vil gerne længere ud i landet og sige: "Kom til Padborg, der er gang i den her".



Han har svært ved at give et konkret bud på, hvad der fra politisk hold vil være en hjælp, men peger på at få nedbrudt fordommene ved det at tage en erhvervsuddannelse kontra en gymnasial uddannelse. Noget, der har været et problem i årevis.