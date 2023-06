Paul endte i koma - nu betragtes han som en hel bys vartegn

Så i stedet for at lade sig slå ud af sin hjerneblødning, besluttede han sig for at ville gøre noget godt for andre.

- Der er mange, der ikke kommer så godt ud af det som mig, og så tænkte jeg, at jeg vil gøre noget godt for dem, siger han.

Men det er ikke bare hvem som helst, der får pengene. De går til udsatte børn i Aabenraa Kommune.

- Der er mange børn i Aabenraa Kommune, der har brug for hjælpen, så sådan er det, siger han.

Hans store ønske er nu at fortsætte til næste år, hvor han har spillet i 30 år.