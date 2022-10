Pendler: Vi griner af dem, der påstår, at grænsekontrollen er effektiv

Dyr kontrol?

Udgifterne til grænsekontrollen rundede allerede for tre år siden 1,25 milliarder kroner. Det er alt for dyrt, mener kritikerne, mens tilhængerne af grænsekontrollen mener, at det er alle pengene værd. Kriminelle bliver afsløret og flygtninge afvist ved grænsen.

Men Sabrina Johansen giver ikke meget for disse argumenter.

- Vi, der bor hernede, griner lidt af de politifolk og politikere, der siger, at grænsekontrollen er et effektivt middel overfor organiseret kriminalitet. Jeg synes, det ligner et slags teater, for vi ved jo godt her, hvilke grænseovergange der ikke har nogen kontrol, og mon ikke organiserede forbrydere også ved det, siger hun med et skævt smil.