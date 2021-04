Pendlerne frygter nyt kaos ved grænsen

De mange pendlere, der hver dag tager turen fra Slesvig-Holsten til Danmark for at passe deres arbejde, frygter, at der på ny opstår kaos ved grænseovergangene, når reglerne for indrejse til Danmark gradvist bliver lempet fra den 21. april.

- Vi vil gerne undgå, at der opstår den samme situation, som vi oplevede sidste år. Her var der timelange køer, som var til gene for både pendlerne og erhvervslivet, fortæller sygeplejerske og pendler Sabrina Johansen.