Penge på vej til busordning

Torsdag i denne uge kunne TV SYD fortælle, at busordningen kun har fået bevilget 20.000 kroner fra Aabenraa Kommune - halvdelen af de penge de søgte om - til at drive ordningen videre.

En nyhed der betød, at ordningen, der har kørt i 22 år, kun ville have midler til midt på året, lyder det fra Ældre Sagen i Tinglev.

Men alt håb er altså ikke ude endnu - for efter TV SYDs historie har en række privatpersoner og virksomheder tilbudt at kaste penge efter projektet, således at det 20.000 kroner store hul vil blive udfyldt.

- Det viser jo, at der er mennesker derude, som har et blødt hjerte for de sårbare og de ældre, som ikke har de samme muligheder som så mange andre. Så det er jo fantastisk, siger Johannes Christensen, der er lokalformand for Ældre Sagen i Tinglev.