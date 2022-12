Penge tilbage til kontanthjælpsmodtagere, der handlede i Tyskland

En af dem er Marianne Haarnagel fra Tinglev. Hun mistede en tredjedel af sin kontanthjælp fra 1. november og 20 uger frem, fordi hun havde taget turen over grænsen for at handle.



Da meldingen fra kommunen kom, blev Marianne bekymret for, om hun kunne betale sin husleje fremover. Derfor er hun glad for at have fået pengene retur.

- Jeg havde ikke regnet med, at pengene kom så hurtigt, efter jeg fik beskeden, siger hun til mediet.

Tre eksperter har tidligere over for DR vurderet, at det er i strid med blandt andet retten til fri bevægelighed mellem EU-landene, når kommunerne straffer de ledige for at handle i Tyskland.



Det er et stykke i det, der hedder Aktivloven, som ifølge professorerne er på kant med de rettigheder, som EU-lovgivningen giver til borgerne i medlemslandene.

I Aktivloven står blandt andet, at de kortvarigt må befinde sig i udlandet. De skal på et tidspunkt i hvert givet døgn befinde sig i Danmark.

