Pistol koster 25-årig mand to og et halvt års fængsel

En 25-årig udenlandsk mand er ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg idømt to et halvt års fængsel samt udvist for bestandigt for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse.



Pistolen blev opdaget ved kontrol ved Frøslev Grænseovergang torsdag den 28. maj. Her kom den 25-årige mand sammen med en 26-årig iransk mand kørende i en personbil og blev taget ud til kontrol af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved kontrollen fattede tolderen mistanke til mændene, og ved en efterfølgende undersøgelse i Toldstyrelsens undersøgelseshal i Padborg fandt tolderne en 9 mm Glock pistol samt 49 patroner, der var gemt i køretøjet.

De to mænd blev derfor anholdt af politiet og varetægtsfængslet.

Begge har under sagen nægtet sig skyldige.

Begge blev tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse, men den 26-årige iranske mand blev frikendt af retten, da der ikke var tekniske beviser, der kunne knytte manden til den ulovlige pistol og ammunitionen.

Den 25-årige, der også blev dømt for at have brugt falske bulgarske ID-papirer i forbindelse med indrejse, har udbedt sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.