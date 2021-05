Pludseligt haglvejr skyld i mange uheld på motorvej

En front med uvejr bevæger sig midt på dagen søndag op over Sønderjylland sydfra. Den har hagl og lyn med sig, og har voldt bilister på de sønderjyske motorveje en del problemer.



Det pludselige haglvejr har været årsag til adskillige uheld, der førte til en lukning af motorvejen i nordgående retning ved Padborg.

- Vi bliver nu nødt til at lukke motorvejen i det nordgående spor fra afkørsel 75 og frem til 74, oplyste vagtchefen ved 14.30-tiden på Twitter.



Først på eftermiddagen fik Syd- og Sønderjyllands Politi melding om tre uheld inden for en strækning på to kilometer på Sønderborg Motorvejen. Årsagen var ifølge politiet kombinationen af haglvejr og for høj fart. Én person blev efterfølgende kørt til sygehuset til kontrol.

Hagl blev til skøjtebane

Kort tid efter var den gal igen. Denne gang på Sønderjyske motorvej ved Kruså-afkørslen (74) ud for Padborg, hvor der inden for få minutter også skete tre uheld. Haglvejret havde gjort vejbanen så glat, at flere biler snurrede rundt.

Hagl havde skabt et lag is hen over kørebanen, og politiet opfordrede til at køre forsigtigt.