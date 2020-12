Politi beslaglægger hundredvis af kanonslag - bøder på op til 3.500 kr

For nøjagtigt en uge siden blev tre personer sigtet for brug af ulovligt fyrværkeri i Aabenraa fredag aften og natten til lørdag. Og fredag aften og natten til i dag lørdag var den så gal igen. Her var der så mange bulder og brag, at Syd- og Sønderjyllands Politi hev bødeblokken frem endnu flere gange end for en uge siden.



- Vi har beslaglagt et par hundrede kanonslag i løbet af natten i Aabenraa og sigtet fem-seks personer for overtrædelse af fyrværkeriloven, fortæller vagtchef Karsten Høy.

Det er sket i området omkring Madevej i det central Aabenraa, hvor der siden november har været store problemer med affyring af ulovligt fyrværkeri. Ofte lyder der bulder og brag i området til stor gene for beboerne i området.

Ifølge Karsten Høy kører flere unge mennesker blandt andet rundt og kaster kanonslag ud fra biler. Og problemet eksisterer ikke kun i Aabenraa.

- Det er jo både dyr og borgere, som bliver generet af det. Det fylder i hele regionen, siger han.