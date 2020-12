Politi leder efter kvinde

Opdatering: Klokken 7.06 aflyste politiet efterlysningen af kvinden på Twitter. De har ikke yderlige oplysninger i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi beder om hjælp til at finde en 56-årig kvinde, som sidst er set søndag aften ved 21-tiden.

Politiet oplyser i et tweet, at hun på det tidspunkt kørte på en knallert fra Genner nord for Aabenraa i retning mod Hovslund Stationsby. Politiet frygter, at hun er ramt af enten sygdom eller et uheld.

Knallerten er af mærket Giantco Lambros med nummerplade CZ 2708.

Eventuelle oplysninger kan gives på telefonnummer 114.