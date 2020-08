Politi stopper optræk til streetrace lørdag aften: Uddelte 32 bøder og to klip

Syd- og Sønderjyllands Politi gennemførte lørdag aften og natten til søndag en ny indsats for at forhindre streetrace i politikredsen. Ud over 32 bøder og to klip blev det til en sag om narkobesiddelse og en sag om overtrædelse af fyrværkeriloven. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



En patrulje, der var dedikeret til Covid-19-tilsyn, var lørdag aften på vej fra Tønder til Sønderborg, hvor betjentene klokken 22.00 konstaterede, at en større gruppe biler var samlet i et industriområde i Kliplev, og at en række personer opholdt sig i- og ved køretøjerne.



Færdselsafdelingen blev tilkaldt, og på vej til stedet lykkedes det at lokalisere bilerne i Aabenraa-området, hvorefter færdselsbetjentene i flere omgange gennemførte et paragraf 77-eftersyn af i alt 50 - 60 køretøjer.

Færdselsloven § 77 Politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet. Opfylder køretøjet ikke bestemmelserne i loven eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan det indkaldes til senere kontrol. Såfremt køretøjet er til fare for færdselssikkerheden, kan dets nummerplader inddrages. Kilde: Danske Love Se mere

Bøder og klip

Kontrollen i området gav følgende resultat:

17 biler blev indkaldt til syn

23 bilister får bøder for fejl og mangler ved deres køretøjer

To bilister får bøder for ikke at have kørekort

En bilist blev sigtet for besiddelse af narko

En bilist blev sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven

To bilister fik bøde og klip i kørekortet for at køre for stærkt

Derudover fik en bilist bøde for at køre for stærkt på motorvej, og en ATK-indsats lørdag aften udløste i alt fem bøder, men ingen klip i kørekortene.

Weekendens indsats afspejler, at politikredsen fortsat har nultolerance over for disse hændelser, der skaber utryghed og kan skabe farlige situationer i trafikken.

Politiet har i den sammenhæng prioriteret ressourcer til at sætte ind over for denne type hændelser.