Politiet beder om hjælp til at finde 15-årige pige

Anders Velling Jørgensen fra Blenstrup syd for Aalborg trillede ind på lyn-laderstanderen for at oplade sin elbil på vej til arbejde. Han er teknisk mekaniker på power to x-anlægget i Kassø.

I de fem dage, tøjdyret havde ligget der, havde flere Clever-kunder delt billeder af den efterladte dinosaur i Facebook-gruppen Clever Forum Danmark - en uofficiel gruppe for Clever-kunder - med ønsket om, at bamsen skulle blive genforenet med sin ejer.

- Jeg tænkte, at som en uddød art kender en dinosaur jo kun til fossile brændstoffer. Så jeg synes, det kunne være sjovt at vise dinosauren et grønt power to x-anlæg og tage nogle sjove billeder med bamsen derfra, siger Anders Velling Jørgensen.

Nordjyden vidste, at der lå en efterladt bamse et sted på stationen, for han havde set de mange billederne af den hjemløse bamse, der florerede i Facebook-gruppen. Mens Anders Velling Jørgensens bil ladede, fik han øje på bamsen, der sad fastklemt i nogle trælammeller, og så fik han en spontan ide.

Anders Velling Jørgensens plan var at tage billeder af bamsen fra det grønne anlæg, for at dele dem i et opslag på Facebook, og så ville han aflevere dinosaur-tøjdyret tilbage til ladestanderen.

Det gjorde Dino dog ikke, og fire dage efter hjemkomst fik Nanna Kragh nys om de mange billeder, der florerede af den glemte bamse. En redningsaktion blev sat i værk allerede dagen efter, hvor Nohrs bedsteforældre alligevel skulle på et ophold i Sønderborg, så de kunne hente bamsen.

Skæbnen ville dog, at bedsteforældrene kom for at hente Dino tre timer efter, at Anders Velling Jørgensen havde besluttet at give bamsen én på opleveren. Så da de kom for at hente bamsen, var den væk.

- Jeg tænkte, er der virkelig nogen, der kunne finde på at tage Dino bare for at have ham, fordi han nu er blevet en ting på Facebook. Det kunne jeg slet ikke overskue, siger Nanna Kragh.