Politiet beslaglægger igen massevis af kanonslag

Problemer med kanonslag siden oktober

Ifølge politiet har problemer, med at kanonslag bliver fyret af, stået på siden oktober. Det har været til stor gene for flere borgere, som har anmeldt hændelserne til politiet.

Affyringerne har primært været centreret i Sønderjylland. Det gælder særligt omkring Aabenraa, hvor eksempelvis postkasser er blevet sprunget i luften.

Politiet har i løbet af november sat flere kræfter ind på at patruljere i gaderne og efterforske hændelserne.

Selv om det er velkendt for politiet, at der op til jul bliver et større arbejde med at kontrollere ulovlig opbevaring og salg af fyrværkeri, er det kommet tidligere i år, siger Ole Aamann.

- Det har stået på i noget tid, så det har været tidligere på vej i år, end vi har oplevet før, siger han.