Politiet efterlyser 29-årig mand

Ifølge Politiet efterforsker man bredt for at finde manden, og der foreligger ingen konkret mistanke om, at han har været udsat for en forbrydelse, skriver Politiet i en pressemeddelelse.

Jydske Vestkysten har talt med Enmanuel Rosales hustru Christina Contreras-Olesen, der har været alene med parrets halvandet-årige datter i mere end en uge. Hun frygter, at der er sket hendes mand noget.

- Det er ikke normalt det her. Han er en kærlig mand og et varmt menneske, og han kunne ikke finde på at lade os i stikken. Jeg tror, at der er sket noget imod min mands vilje, siger hun til avisen.

Enmanuel Rosales er 180 centimeter høj og har sort krøllet hår. Han er muskuløs/veltrænet.

Han var iført sorte casual bukser med lommer på siden af lårene, en sort hættetrøje, en grå/sort Michael Kors-dunjakke og hvide sko og medbragte en blå Adidas-rygsæk.

Den 29-årige er tatoveret på venstre side af kroppen forestillende en ørn på underarmen og et bibelvers på brystkassen.



Syd- og Sønderjyllands Politi beder borgere, der genkender den savnede, eller som måtte have viden om, hvor han befinder sig, om at kontakte Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.