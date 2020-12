Politiet: Fem mænd stjal fisk og vin for millioner fra lastbil-trailere

Udlændingekontrolafdeling Vest, (UKA Vest), ved Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker i øjeblikket to større tyverier fra lastbiltrailere, hvor fem østeuropæiske gerningsmænd er anholdt på fersk gerning og varetægtsfængslet.



Det første tyveri fandt sted den lørdag 14. november, hvor to 38-årige mænd fra henholdsvis Polen og Litauen blev anholdt i Padborg, efter at de havde stjålet en lastbiltrailer med frossen fisk til en værdi af minimum en million kroner. Gerningsmændene skulle til at omlæsse godset til en anden trailer, da politiet dukkede op og anholdt dem.

Det andet tyveri fandt sted to uger senere, lørdag 28. november, i et industriområde i Fredericia, hvor tre litauiske mænd på 21, 47 og 54 år blev anholdt, efter at de havde stjålet en lastvognstrailer med cirka 15.000 flasker italiensk vin.

33 paller med vin