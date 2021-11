Politiet fortsætter massiv indsats mod uro

Ved Frøslev grænse blev der beslaglagt tre strygere. Føreren af bilen erkendte sagen og blev sigtet efter fyrværkeriloven.

”Vi har sat ind med en massiv politiindsats for at genskabe trygheden for borgerne i Aabenraa. Vi efterforsker alle hændelser og sender fortsat et meget tydeligt signal til de unge om at stoppe uroen. Vores indsats fortsætter, så længe det er nødvendigt”, siger leder af beredskabet i Syd- og Sønderjyllands Politi politiinspektør Tage Jehn i en pressemeddelelse.