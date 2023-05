Politiet gav højt antal sigtelser i færdselskontrol

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi planlægger vores indsatser efter mange forskellige hensyn. Når så mange køretøjer samles på et sted, er det fornuftigt, at vi gør en indsats for at sikre, at bilerne overholder lovgivningen og ikke udgør en fare for nogen, siger politiinspektør Tage Jehn i pressemeddelelsen.



Under de to kontroller ved Padborg Park torsdag og fredag blev omkring 500 biler undersøgt for at kontrollere, om de overholdt reglerne i Færdselsloven.



Her blev 18 biler kaldet til syn. mens syv køretøjer blev beslaglagt med henblik på undersøgelse og genudlevering, da de blev anset som værende manipulerede.