Politiet har fået indleveret 355 pebersprays efter ændret lov

Nu er det atter ulovligt, har Folketingets flertal vedtaget - og derfor kunne lovlydige borgere frem til den 31. marts frit aflevere indkøbt peberspray til politiet.



Kort før fristen for at aflevere udløb havde politiet på landsplan modtaget over 1.100 pebersprays.

- Da der ikke findes en opgørelser over, hvor mange der ejer en peberspray, er det ikke til at vurdere om antallet af indleverede pebersprays er højt eller lavt, men vi er glade for, at flere har benyttet sig af muligheden for at aflevere deres pebersprays hos os i overgangsperioden, siger politiinspektør Michael Weiss, Sydøstjyllands Politi.



Kan søge tilladelse



Udsatte personer med særligt behov kan fortsat få tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder.

Det kan eksempelvis være personer, der vurderes at være i risiko for at blive udsat for et voldeligt overfald i forbindelse med bl.a. æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking.



Tilladelsen gives på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens behov for beskyttelse af Politiets Administrative Center (PAC) og i særligt hastende tilfælde af politikredsene.