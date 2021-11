Politiet har nultolerance over for kanonslag

Politi: - Vi fortsætter, så længe det er nødvendigt

Beslaglæggelserne sker i forbindelse med politiets massive indsats mod den uro, der både i år og tidligere år har skabt utryghed blandt borgerne i det centrale Aabenraa. Unge mennesker skaber ifølge politiet uro med generende kørsel i deres biler og affyring af ulovlige kanonslag omkring Madevej.

- Vi vil simpelthen ikke have det. Vi accepterer ikke den form for adfærd og fortsætter den massive politiindsats for at genskabe trygheden for borgerne i Aabenraa. Vi efterforsker alle hændelser, og vi fortsætter, så længe det er nødvendigt, siger leder af beredskabet i Syd- og Sønderjyllands Politi, politiinspektør Tage Jehn i en pressemeddelelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer borgerne til at kontakte politiet på 114, både hvis man oplever uro og har oplysninger, der kan hjælpe efterforskningen.