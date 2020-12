Politiet har sigtet fire helt unge for ulovlig besiddelse og affyring af fyrværkeri

Syd- og Sønderjyllands Politi har de seneste uger modtaget adskillige anmeldelser om affyring af kanonslag i Aabenraa.



De fleste hændelser er foregået i området ved Madevej og Multibanen i midtbyen.

Øget patruljering har ført til flere sigtelser

Politiet har derfor øget patruljeringen i weekenden, og det har ført til fire sigtelser for besiddelse og affyring af ulovligt fyrværkeri, en sigtelse for vold mod polititjenestemand, 22 sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt sigtelser for overtrædelse af covid-19-forsamlingsforbuddet og overtrædelse af færdselsloven.

Store børn og unge

De sigtede er primært store børn og unge fra Aabenraa, men også fra andre byer i Sønderjylland, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsesenhed opfordrer på baggrund af de mange anmeldelser og sigtelser forældrene til at tale med deres børn om, at ulovligt fyrværkeri er helt forbudt og 'no-go'.

- Politiet ser alvorligt på situationen. Og vi opfordrer kraftigt alle forældre til, at de indskærper over for deres børn og unge, at ulovligt fyrværkeri dels er farligt, dels kan betyde en plet på straffeattesten, som kan koste drømmejobbet, siger Christian Østergård.

Forebyggelse og fortsat patruljering

Politiet vil fortsætte den øgede patruljering i området den kommende tid, og så er de gået i et samarbejde med Aabenraa Kommune på det forebyggende område:

- De personer, der affyrer det ulovlige fyrværkeri, betragter uden tvivl bragene som banale drengestreger. Men de skal være klar over, at borgerne, der anmeldeler hændelserne, og myndighederne ikke opfatter bragene på samme milde måde. Fyrværkeri er farligt og kan være skyld i hærværk og i værste fald alvorlige kvæstelser. Og overtrædelse af fyrværkeriloven kan i yderste konsekvens betyde frihedsstraf, understreger vicepolitiinspektøren.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer desuden til, at borgere, der har viden om salg eller besiddelse af ulovligt fyrværkeri, kontakter Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.