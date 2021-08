Politiet indstiller efterlysning af 42-årig mand: Har været i kontakt med ham

Opdateret med information om, at man indstiller efterlysningen.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste en 42-årig mand fra Tinglev, der torsdag aften forlod sit hus i nedtrykt tilstand.

- Han er deprimeret og har det ifølge familien lidt svært pt. Vi formoder, det er årsagen til, at han er gået, fortalte vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dammark tidligere fredag.

Efter at have efterforsket sagen og efterlyst manden, har politiet nu været i kontakt med manden, og de er ikke længere nervøs for hans tilstand. Derfor indstiller politiet efterforskningen.