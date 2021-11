Politiet står uden spor: Bombe smadrede bil

En bilejer stillede lørdag klokken 18 sin Ford Ka på en parkeringsplads ved handelsskolen IBC International Business College i Aabenraa - og da han et døgn senere ville hente sin bil, stod den tilbage som et vrag.

Et vidne har meldt sig og fortalt, at bilen allerede søndag morgen stod udbombet på parkeringspladsen. Politiet mener, at der er tale om en krysantemumbombe.